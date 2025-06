Studie: Mütterliches Übergewicht begünstigt Fettleber bei Nachkommen

Von Elaine Poet

Forschende der Universität Bonn haben bei Mäusen entdeckt: Wenn trächtige Tiere stark übergewichtig sind, bekommen ihre Nachkommen häufig nach der Geburt eine Fettleber. Selbst dann, wenn sie sich gesund ernähren. Noch ist unklar, ob die Ergebnisse eins zu eins auf den Menschen übertragbar sind.

Der Grund liegt in der Leber der Jungtiere. Genauer gesagt: in den sogenannten Kupffer-Zellen (Anm: benannt nach Karl Wilhelm von Kupffer). Diese speziellen Immunzellen gehören zu den Makrophagen – eine Art körpereigene Fresszellen, die auch im menschlichen Organismus eine wichtige Rolle spielen. Während der Embryonalentwicklung wandern sie in die Leber ein und bleiben dort dauerhaft. Dort verdauen sie nicht nur überalterte Zellen, sondern beeinflussen auch, wie Leberzellen arbeiten.