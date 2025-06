Neue Studie warnt: Schwere Kopfverletzungen nach E-Scooter-Unfällen

Sie sind schnell, leise – und oft gefährlich: E-Scooter haben sich in vielen Städten als flexible Fortbewegungsmittel etabliert. Doch die Kehrseite der urbanen Mobilität zeigt eine aktuelle Studie der Klinik für Unfallchirurgie der Technischen Universität München, die Daten von mehr als 500 schwerverletzten E-Scooter-Fahrern aus dem TraumaRegister der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) analysiert hat.

Jung, männlich – und oft ungeschützt

Die verunfallten E-Scooter-Fahrer waren im Durchschnitt 44 Jahre alt, also rund zehn Jahre jünger als verunfallte Radfahrer. 78 Prozent waren Männer. In 83 Prozent der Fälle kam es zu schweren Kopf- oder Gesichtsverletzungen. Subarachnoidalblutungen, Schädelbasisfrakturen und Rippenserienbrüche standen ganz oben auf der Liste. Über 80 Prozent mussten intensivmedizinisch behandelt werden, 26 Menschen starben an den Folgen ihrer Verletzungen – eine Mortalitätsrate, die mit jener bei Fahrrad- oder Motorradunfällen vergleichbar ist.