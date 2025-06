Studie: Straßenlärm macht dick und schadet der Leber

Die Weltgesundheitsorganisation WHO stuft Lärm ab 53 Dezibel als gesundheitsschädlich ein. Doch selbst darunter zeigten sich in der aktuellen Studie bereits Veränderungen im Stoffwechsel. Der alltägliche Straßenlärm liegt häufig zwischen 50 und 70 Dezibel – mit messbaren Folgen. Wer in einem um zehn Dezibel lauteren Umfeld lebt, hat im Schnitt mehr Leberfett, so die Ergebnisse.

Mitverursacher Cortisol

Den Grund dafür orten die Foscher in der Reaktion unseres Körpers auf chronischen Stress. Straßenlärm, vor allem nachts, stört den Schlaf und versetzt den Körper in einen Stresszustand. Der Körper wird in Alarmbereitschaft versetzt, woebi vermehrt das so genannte Stresshormon Cortisol ausgeschüttet. Stresshormone dienten evolutionär dazu, den Körper auf Flucht oder Kampf vorzubereiten. Cortisol wiederum beeinflusst die Art, wie Energie gespeichert wird, nämlich vermehrt in Form von Fettreserven. Diese Strategie, die in der Evolution, und etwa auch in Zeiten von Nahrungsknappheit, sinnvoll war, ist heute aber gesundheitlich problematisch, vor allem kombiniert mit Bewegungsmangel und ungesunder Ernährung.