Copyright-Hinweis öffnen/schließen Von Astrid Hogl-Kräuter Wenn ein neues astrologisches Jahr beginnt, geschieht es selten im Außen. Es beginnt dort, wo sich der Blick verändert und das Bewusstsein tiefer wird. Mit dem Eintritt der Sonne in den Widder am 20. März und dem Beginn des Merkurjahres entsteht ein Moment, der wie ein stiller Ruck durch die Seele geht. Einen Tag zuvor öffnete der Neumond in den Fischen eine innere Tür – eine Tür, die sich nur dem öffnet, der bereit ist, sich selbst zuzuwenden. Diese Zeit erinnert daran, dass echter Neubeginn nicht durch äußere Ereignisse entsteht, sondern durch ein inneres Zustimmen. In vielen Herzen entsteht jetzt ein erstes zartes Vertrauen in das, was kommen will – ein Vertrauen, das nicht erklärt werden muss, weil es gefühlt wird.

Kosmischer Wendepunkt Die Saturn-Neptun-Konjunktion auf Null Grad Widder wirkt wie ein kosmischer Wendepunkt. Eine Konstellation, die zuletzt 4361 vor Christus stattfand und erst 5792 nach Christus wiederkehren wird. Sie verschiebt Achsen – im Weltgeschehen, aber auch in uns. Carl Gustav Jung schrieb: „Bis du das Unbewusste bewusst machst, wird es dein Leben bestimmen – und du wirst es Schicksal nennen.“ Dieser Prozess beginnt sichtbarer zu werden: Das Unbewusste steigt auf, um verstanden zu werden, nicht um zu erschrecken. Viele spüren jetzt, dass ein leiser innerer Kompass zurückkehrt – nicht als Drängen, sondern als stilles Wissen darüber, welcher Schritt der nächste sein darf.

Saturn strukturiert, Neptun löst auf Wenn beide sich begegnen, verliert das Festgehaltene an Kraft, und das Wesentliche tritt hervor. Das Leben wirkt, als halte es einen Moment lang inne, bevor es spricht. Und was es sagt, ist kein Druck – es ist ein Ruf. Ein Ruf, der nicht fordert, sondern erinnert: „Erkenne, wer du geworden bist.“ Es wird deutlicher, dass Sicherheit nicht aus Kontrolle entsteht, sondern aus dem Vertrauen, dass der eigene Weg sich im Gehen formt. Mars in den Fischen verwandelt Mut in Sensibilität. Entscheidungen entstehen aus inneren Impulsen, nicht aus Druck. Rumi schrieb: „Das, was du suchst, sucht auch dich.“ Diese Wochen zeigen: Wenn wir uns nach innen richten, findet uns das, was im Außen unerreichbar schien. Merkur im Direktlauf ab 20.03. klärt das Denken, Uranus bringt plötzliche Einsichten, und es wird spürbar, wie sich innere Grenzen verschieben. Was uns in dieser Zeit begegnet, ist nicht zufällig – es entspricht dem Punkt unserer inneren Reife. Immer deutlicher zeigt sich, dass das Außen nur ein Echo des Inneren ist und jede innere Klarheit die Welt um uns herum verändert.

Zurück zur Wahrheit Der Vollmond am 2. April im Zeichen der Waage stellt eine zentrale Frage: Lebe ich in Balance mit mir selbst? Er beleuchtet Beziehungen, Erwartungen und Rollenbilder und zeigt, wo Begegnung nährt und wo sie erschöpft. Dieser Vollmond wirkt wie eine weiche, aber klare Offenbarung. Er zeigt, wo wir Kompromisse leben, die uns im Herzen klein machen – und wo wir bereit sind, zu unserer Wahrheit zurückzukehren. Je klarer wir uns selbst sehen, desto leichter löst sich das, was uns bislang gebunden hat.

Neue Form von Zuversicht Mars und Saturn bilden feine Resonanzen, die Mut und Verantwortung verbinden. Jupiter stärkt Schritte, die später große Veränderungen tragen. Die Verbindung von Neptun und Mars ab 7.4. intensiviert Intuition und Vertrauen, während Uranus neue geistige Räume öffnet. In dieser Mischung entsteht eine Form von Zuversicht, die nicht laut ist, sondern tief. Und irgendwo zwischen Ahnung und Gewissheit wächst jenes Gefühl, das sagt: „Jetzt beginnt etwas, das zu mir gehört.“ Und während sich die Zeit dreht, wächst eine Gewissheit, die wie ein warmer Strom durch die Seele fließt: Es wird leichter, wenn wir wahr werden. Wer den Mut hat, das Unbekannte als Möglichkeit zu sehen, wird in diesen Wochen klar von innen heraus geführt. Entscheidungen entstehen nicht aus Hast, sondern aus innerer Übereinstimmung. Und während äußere Systeme sich neu sortieren, entsteht in uns ein Mittelpunkt, der nicht von Umständen abhängt, sondern von Bewusstsein. Das ist die Frequenz dieses Zeitraums: ein Neubeginn, der leise entsteht und dennoch alles verändert. Diese Zeit lädt uns ein, wieder näher bei uns anzukommen und jene Entscheidungen zu treffen, die uns wirklich entsprechen. Schritt für Schritt entsteht so ein Leben, das sich echter, wärmer und verbundener anfühlt.