Start des Pollenflugs: Hasel und Erle sorgen für erste Saisonspitze

Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen - die meisten Leute freuen sich, doch Allergiker decken sich mit Tabletten, Augentropfen und Taschentüchern ein. Das schöne Wetter bringt eine starke Pollenbelastung mit sich, am Wochenende sorgen die Frühblüher Hasel und Erle für eine erste Saisonspitze in Österreich. An den Pflanzen sind reichlich Kätzchen vorhanden, daher dürfte die Pollenkonzentration höher werden als im Vorjahr. "Bei Hasel und Erle wird es heuer eine starke Saison werden", prognostizierte Maximilian Bastl, Leiter des Pollenservice Wien. Unter den Haseln blühen derzeit sowohl die Gemeine Hasel (Corylus avellana) als auch die Baumhasel (Corylus colurna). Bei den Erlen hat die Schwarzerle (Alnus glutinosa) zu blühen begonnen und befindet sich nun in Vollblüte. "Sie wird die Allergiker in den nächsten Wochen noch beschäftigen", so Bastl.

Erle und Hasel eröffnen den Reigen Die ersten Frühblüher im Jahr sind immer die Hasel und die Erle, die je nach Wetter im Februar bis in den März hinein in Vollblüte stehen und zu dieser Zeit den höchsten Pollenflug verursachen. Im März kommt dann die Esche dazu, Ende März bis in den April oder sogar Mai hinein die Hainbuche. Die Birke steigt ebenfalls Ende März in den Pollen-Kanon ein, sorgt sogar für mehrere Wochen bis in den Mai für rote Augen und verschnupfte Nasen bei den Allergikern. Platane, Buche und Eiche sorgen für eine Übergangsbelastung von Mitte April bis Mitte Mai, ehe dann die Gräser ab der zweiten Mai-Hälfte mit voller Wucht bei den Betroffenen einschlagen. Die Gräser-Saison dauert bis Mitte Juli, danach haben die meisten Allergiker wieder etwas Ruhe. Außer sie sind auf den Wegerich, Pilzsporen, Nesselgewächse oder Ragweed allergisch, dann kann die Allergie-Saison bis in den Herbst hinein andauern.