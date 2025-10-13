Speisefisch und Meeresfrüchte aus Nord- und Ostsee: Hälfte für Kinder nicht sicher

Greenpeace Deutschland hat 17 Proben von Fischen, Muscheln und Krabben aus Nord- und Ostsee von einem unabhängigen Labor auf per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS) untersuchen lassen. Ein Nachweis erfolgte in jeder der Proben, fast die Hälfte galt bei üblichen Verzehrmengen für Kinder als gesundheitlich bedenklich. Vier Proben wären sogar für Erwachsene nicht sicher gewesen. Laut der NGO zeigen diese Ergebnisse deutlich, wie groß das Umweltproblem durch PFAS ist.

"Laut der europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) können Fisch und andere Meerestiere bis zu 86 Prozent der PFAS-Exposition durch die Nahrung bei Erwachsenen darstellen", hieß es in dem am Montag publizierten Bericht der NGO. Viele der nachgewiesenen Stoffe seien in der EU längst verboten, blieben aber als sogenannte "Ewigkeitsgifte" in Umwelt, Tieren und Menschen bestehen, hieß es. Zudem gelangen weiterhin täglich Tausende weitere PFAS in die Natur. Die am häufigsten gefundenen PFAS können laut der NGO Krebs auslösen, ungeborene Kinder schädigen und Organe wie Leber und Milz angreifen. In drei Fischproben - Steinbutt, Hering und Scholle - lagen die gemessenen Werte sogar über den EU-Grenzen für Lebensmittel.