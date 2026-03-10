Ein neues Verfahren von Forschern des Korea Institute of Materials Science, der Korea University und der Catholic University of Korea ermöglicht mittels einer geringen Menge an Speichel eine frühe Diagnose von schweren neurologischen Störungen. Zu diesen Erkrankungen gehören Epilepsie, Parkinson und Schizophrenie.

Kostengünstige Methode Das Team hat eine sogenannnte "Galvanic Molecular Entrapment Platform" entwickelt, die strukturelle Veränderungen bei Proteinen im Speichel direkt erkennt. Sie ersetzt damit frühere teure und invasive Verfahren, die auf Blut oder Zerebrospinalflüssigkeit beruhten. Das neue Verfahren macht sich plasmonische Hotspots zunutze. Sie entstehen natürlich, wenn Proteine auf Nanostrukturen gelangen, die aus Kupferoxid und Gold bestehen. Entscheidend ist laut den Experten, dass diese Plattform extrem schwache Raman-Signale von Biomolekülen um mehr als eine Mrd. Mal verstärken kann. Dadurch kann das System sehr sensibel Fibrillationszustände von Proteinen unterscheiden. Analysiert worden sind Speichelproben von 44 Patienten mit Epilepsie, Schizophrenie und Parkinson. Zusätzlich wurden Kontrollwerte von 23 gesunden Personen wissenschaftlich untersucht.