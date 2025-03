Sonnenfinsternis: Warum der Blick ins Licht ins Auge gehen kann

Zurzeit erreicht die Sonne täglich gegen 12:15 Uhr ihren höchsten Punkt am Himmel, doch am Samstag fehlt ein Stück. In Österreich wird sie laut Austrian Power Grid (APG) im Durchschnitt um sieben Prozent verdeckt. Wir haben es mit einer partiellen Sonnenfinsternis zu tun. Dies bedeutet, dass diese Finsternis weltweit weder ringförmig noch total ist. Auch wenn Sie nur partiell ist, beobachtet werden darf sie dennoch nur mit dem richtigen Schutz für die Augen. „Normalerweise schaut man ja nicht direkt in die Sonne, weil das Licht blendet“, erklärt Gabriela Seher, Augenärztin und Präsidentin der Österreichischen Ophthalmologischen Gesellschaft. „Bei einer partiellen Sonnenfinsternis ist das Licht besonders hell. Und genau dann schaut man konzentrierter darauf, weil man neugierig ist – unterschätzt dabei jedoch die Helligkeit des Lichts.“