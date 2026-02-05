Logopäden unterstützen Social-Media-Verbot für Kinder

In die Diskussion über ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche schalten sich immer mehr Berufsgruppen ein.

In einem offenen Brief an die politischen Entscheidungsträger fordert etwa der Berufsverband der Logopäden (logopädieaustria) wirksame und nachhaltige Maßnahmen auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse. Ein Verbot könne aber nur ein erster Schritt sein, wurde betont. Auch die Vorbildrolle von Erwachsenen im Umgang mit neuen Medien müsse hinterfragt werden.

"In unserer täglichen Arbeit erleben wir die langfristigen Folgen eines problematischen Medienkonsums und versuchen mit hohem fachlichen und finanziellen Aufwand, diese abzumildern", teilten Österreichs Logopädinnen und Logopäden am Donnerstag mit. Ziel sollte jedoch nicht nur ein Verbot sein, sondern die Förderung eines langfristigen gesunden und bewussten Medienumgangs.