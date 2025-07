Erfüllt leben: Die 26 Quellen des Sinns

Was kann man tun?

Was ist für Sie ein guter Mensch? Wie sieht ein idealer Tag für Sie aus? Welche Beschäftigungen geben Ihnen besondere Kraft?

Fragen wie diese weisen darauf hin, woraus wir Sinn schöpfen, was wir als wichtig und richtig erachten. Oft wissen wir gar nicht genau, was das ist. Das ist dann problematisch, wenn unser Alltag reine Routine ist, oder durch die (angeblichen) Erwartungen anderer bestimmt wird. Dann taumeln wir von Notwendigkeit zu Notwendigkeit – aber das, was wirklich zählt, findet keinen Raum. In vielen Fällen sind es äußere Ereignisse, die uns zum Innehalten zwingen. Das mag eine Erkrankung sein, eine Trennung, der Auszug der Kinder oder der Pensionsantritt. Dann bemerken viele: Bisher bin ich gelebt worden. Jetzt will ich leben! Dafür ist es wichtig, die eigenen Sinnquellen zu erkunden. Die Forschung hat ganze 26 identifiziert! Es gibt also viele Wege zum Sinn.