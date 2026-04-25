Frühe Kindheit: Wie die ersten 1.000 Tage das Leben prägen

Was prägt einen Menschen: Gene, Erziehung, Erfahrung? Schon Sigmund Freud hatte die Vermutung, dass das frühe Leben ein Kind nachhaltig formt. Rund um seinen 170. Geburtstag bekommt dieser Gedanke neue Aktualität.

Freud beschrieb die Psyche als Zusammenspiel von Es, Ich und Über-Ich. Das Es steht für Triebe und unmittelbare Bedürfnisse, das Über-Ich für Gewissen, Regeln und verinnerlichte Maßstäbe. Dazwischen vermittelt das Ich. Er konnte dieses Modell nur theoretisch entwerfen. Die naturwissenschaftlichen Mittel, es zu belegen, gab es zu seiner Zeit nicht.

Für den Gynäkologen Johannes Huber, der zu diesem Thema einen eigenen Vortrag hält, ist die Zeit der ersten 1.000 Tage von großer Bedeutung. Also von der Schwangerschaft bis weit in die frühe Kindheit hinein. In dieser Phase, sagt er, gehe es um tiefe Spuren im epigenetischen Sinn.

„Es werden Neurotransmitter, Zustimmungs- und Ablehnungsreaktionen im Gehirn geprägt.“ Was ein Mensch ganz am Anfang seines Lebens erlebt, kann sich tatsächlich auch biologisch niederschlagen.

Genau das beschreibt die Epigenetik. Sie erforscht, wie Umwelt und Erfahrungen beeinflussen können, welche Gene stärker aktiviert und welche eher gedämpft werden. Der genetische Bauplan bleibt zwar derselbe, aber die Art, wie er genutzt wird, kann sich verändern.

Für Huber ist das die moderne naturwissenschaftliche Seite einer alten Einsicht: dass frühe Erfahrungen nicht folgenlos bleiben. „Das sind nicht irgendwelche Eindrücke, die man sich dann merkt und die dann bleiben, sondern das sind richtige Prägungen über den genetischen Code“, sagt er.