Abnehmmittel verlangsamt Alzheimer nicht

Semaglutid zeigt keine Wirkung auf die Verlangsamung des Fortschreitens von Alzheimer. Das geht aus ersten Ergebnissen zweier großer Phase-III-Studien hervor, deren Ergebnisse der Hersteller Novo Nordisk veröffentlichte. Frühere Untersuchungen sowie nachträgliche Analysen aus Diabetes- und Adipositasstudien hatten Hinweise darauf geliefert, dass Semaglutid das Voranschreiten einer Alzheimer-Erkrankung beeinflussen könnte. Semaglutid ist der Wirkstoff des Diabetesmedikaments Ozempic und des Abnehmmedikaments Wegovy - beide werden umgangssprachlich oft als "Abnehmspritzen" bezeichnet.

In den aktuellen Studien wurde geprüft, ob oral verabreichtes Semaglutid das Fortschreiten einer frühen, bereits symptomatischen Alzheimer-Erkrankung verlangsamt. Untersucht wurden 3.808 Teilnehmende anhand einer Demenzskala über einen Zeitraum von zwei Jahren. Die Demenzskala gilt als ein umfassendes Maß für kognitive Fähigkeiten und das kognitive Funktionsniveau. Laut Novo Nordisk führte die Behandlung zwar zu Verbesserungen typischer Alzheimer-Biomarker, jedoch ließ sich im Vergleich zu Placebo kein geringeres Fortschreiten der Erkrankung feststellen.