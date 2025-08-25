Erstmals wurde eine Schweinelunge einem Menschen transplantiert

Zum ersten Mal haben Forschende einem Menschen eine Schweinelunge transplantiert.

Laut einer am Montag veröffentlichten Studie blieb das Organ im Körper des hirntoten Mannes neun Tage lang funktionsfähig, bevor das Experiment auf Wunsch der Familie beendet wurde. Das chinesische Team hatte die genetisch veränderte linke Lunge eines Schweins einem 39-Jährigen eingesetzt, der zuvor eine Hirnblutung erlitten hatte und seitdem als hirntot galt.