Viel Salz lässt bei Männern das Gedächtnis schneller altern

Eine salzreiche Ernährung könnte bei Männern zu einem schnelleren Abbau des Gedächtnisses führen. Das zeigt eine neue Studie der australischen Edith Cowan University (ECU). Untersucht wurde der Zusammenhang zwischen Natriumaufnahme und dem episodischen Gedächtnis – jener Form der Erinnerung, mit der persönliche Erlebnisse und konkrete Ereignisse aus der eigenen Vergangenheit abgerufen werden.

Für die Studie analysierten die Forschenden die Natriumaufnahme und die kognitive Entwicklung von 1.208 Personen über einen Zeitraum von 72 Monaten. Dabei zeigte sich: Männer mit hoher Natriumzufuhr verloren ihre episodische Gedächtnisleistung deutlich schneller. Bei Frauen konnte kein entsprechender Zusammenhang festgestellt werden.

„Die männlichen Studienteilnehmer wiesen zudem einen höheren Blutdruck auf, der durch die Natriumaufnahme beeinflusst wird. Es sind jedoch weitere Untersuchungen notwendig, insbesondere zu geschlechtsspezifischen Ansätzen und dazu, wie die Natriumzufuhr als veränderbarer Lebensstilfaktor genutzt werden könnte, um den Beginn der Alzheimer-Erkrankung hinauszuzögern“, sagte die ECU-Forscherin Dr. Samantha Gardener.