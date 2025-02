Warum der Rohmilch-Trend auf Social Media gefährlich ist

Warum entscheiden sich trotz der Risiken immer mehr Menschen für Rohmilch? Ein Hauptargument der Befürworter ist, dass beim Pasteurisieren, also dem kurzzeitigen Erhitzen auf 72 Grad Celsius, wichtige Nährstoffe verloren gehen. Tatsächlich kann es laut AGES bei wärmebehandelter Milch im Vergleich zu Rohmilch zu geringen Verlusten (etwa 10 Prozent) an B-Vitaminen kommen.

Das Inverkehrbringen von Rohmilch für den unmittelbaren menschlichen Verzehr wird in Österreich durch die Rohmilchverordnung geregelt. Gemäß dieser Verordnung darf in roher Kuhmilch eine aerobe mesophile Keimzahl von 50.000 kbE/ml nicht überschritten werden. Rohmilch für den unmittelbaren menschlichen Verzehr muss außerdem mit dem Hinweis "Vor dem Verzehr abkochen“ gekennzeichnet sein.

Gesamtkeimzahl bei Proben überschritten

Hinzu kommt: Das Risiko, sich tatsächlich mit Keimen zu infizieren, ist gar nicht so gering. Bei Schwerpunktaktionen der AGES zur Überprüfung der mikrobiologischen Beschaffenheit von Rohmilch aus Milchautomaten in Österreich wurde in den vergangenen Jahren jeweils rund ein Drittel der untersuchten Rohmilchproben lebensmittelrechtlich beanstandet. Grund dafür waren überwiegend Überschreitungen des Höchstgehaltes für mesophile aerobe Keime, ein Maß für die Hygiene beim Melken, Abfüllen und der Lagerung im Rohmilchautomaten. Sie war teilweise in erheblichem Ausmaß überschritten.

Vereinzelt wurden auch Krankheitserreger wie Campylobacter, STEC und Listerien nachgewiesen. In den vergangenen Jahren wurden zudem "immer wieder lebensmittelbedingte Krankheitsausbrüche dokumentiert, die durch Rohmilch bzw. Rohmilchprodukte verursacht wurden."