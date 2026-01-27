Proteinriegel: WHO empfiehlt nur 4 von rund 300 Produkten

Proteinhaltige Produkte boomen seit längerem und Greenpeace hat für seinen aktuellen Marktcheck nun das Proteinriegel-Angebot in den heimischen Supermärkten und Drogerien vorgenommen. Gut fiel das Ergebnis dabei nicht aus, denn von 293 geprüften Riegeln waren für die NGO nur vier empfehlenswert. Kritisiert wurde unter anderem, dass bei über 80 Prozent das Hauptprotein aus tierischen Quellen wie etwa Rind aus oft unklarer Herkunft stammt und dass Bio-Qualität Mangelware ist.

Nur das empfehlenswerte Quartett wies die Eigenschaften "biologisch hergestellt" und "rein pflanzlich" auf und hat zudem eine soziale Zertifizierung für fair produzierten Kakao. Erhältlich sind diese Riegel von "Naturally Pam" und einer von "Nussy" bei Bipa, Spar und Interspar. Entsprechend fällt das Gesamturteil aus: Die beste Note im Marktcheck ist lediglich ein "Befriedigend" - vergeben an Spar und Bipa. Proteinriegel in Bio-Qualität seien allerdings bei den Lebensmittel-Diskontern nicht erhältlich und bei Drogerien nur bei Bipa und dm zu finden.