Probleme mit den Gelenken: Schlüsselloch-Eingriffe nehmen stark zu

Ähnlich auch Wurnig: Die verbesserten Technologien „bieten dem Chirurgen einen einzigartigen Überblick über die umliegenden Gewebe, Muskelfasern, Sehnen und Knochen. Es ist eigentlich in den letzten Jahren eine stille Revolution in der Arthroskopie vor sich gegangen“.

Großes Behandlungsspektrum

Das Behandlungsspektrum mittels Arthroskopie ist heute groß: So kann vor allem bei ausgedehnten Meniskusrissen durch eine Arthroskopie in den meisten Fällen der Meniskus wieder genäht und dadurch erhalten werden, erläutert Loho. Im Gegensatz zu einer offenen Operation wird bei einer Schulterarthroskopie weniger Gewebe verletzt. Am Handgelenk wiederum liegt das größte Einsatzgebiet dieser OP-Methode in der Diagnostik. Die Schlüsselloch-Chirurgie ermöglicht etwa eine Früherkennung und -therapie von Läsionen, wie zum Beispiel Verletzungen der Bänder oder Knorpel. Vielseitig sind auch die Einsatzmöglichkeiten am Sprunggelenk.

Eine Besonderheit stellt die Spiegelung des Ellenbogens dar, die technisch sehr anspruchsvoll ist. Ein weiterer Vorteil der Arthroskopie: Immer mehr Patienten können tagesklinisch behandelt werden – sie können also schon am Tag der Operation wieder nach Hause gehen.