Pneumokokken-Impfung beugt auch Antibiotika-Resistenzen vor

Eine ausreichend hohe Durchimpfungsrate gegen die durch Pneumokokken verursachte Lungenentzündung könnte auch den Einsatz von Antibiotika in vielen Fällen überflüssig machen. Die bakterielle Infektion ist grundsätzlich mit Antibiotika behandelbar, aber nur dann, wenn das richtige Mittel rechtzeitig verabreicht wird und noch keine Resistenz dagegen vorliegt, betonte der Österreichische Verband der Impfstoffhersteller (ÖVIH) am Mittwoch in einer Aussendung.

In den USA habe die Einführung der Pneumokokken-Impfung bei Kindern zu einem Rückgang der gegen Antibiotika resistenten Erkrankungsfälle geführt, sowohl in den geimpften als auch in den nicht geimpften Bevölkerungsgruppen. Das bedeutet, dass sogar eine Art Gemeinschaftsschutz erreicht werden konnte, wurde betont.

