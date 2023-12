"Pille danach": An diesen Tagen wird sie am häufigsten gekauft

Trotz seines geläufigen Spitznamens "Pille danach" ist Levonorgestrel wirksam, wenn es innerhalb von 96 und möglicherweise 120 Stunden nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr eingenommen wird, wobei die Wahrscheinlichkeit, dass es wirkt, umso größer ist, je früher es eingenommen wird. Daher ist ein rechtzeitiger Zugang von entscheidender Bedeutung.

Ergebnis zeigt Risiko für ungeschützten Geschlechtsverkehr rund um Neujahr

Die Verkäufe von Notfallverhütungsmitteln steigen in den USA in der Woche nach Neujahr um schätzungsweise 10 Prozent, was darauf hindeutet, dass in dieser Zeit das Risiko für ungeschützten Geschlechtsverkehr höher ist als an anderen Feiertagen, so eine in der Weihnachtsausgabe des BMJ veröffentlichte Studie.

Silvesterfeiern werden mit erhöhter sexueller Aktivität in Verbindung gebracht, die aufgrund des erhöhten Alkoholkonsums weniger wahrscheinlich geschützt ist. Die Silvesternacht wird auch mit höheren Raten sexueller Übergriffe und einem eingeschränkten Zugang zu anderen Formen der Empfängnisverhütung in Verbindung gebracht, da die Öffnungszeiten von Kliniken, Arztpraxen und Geschäften eingeschränkt sind.

Andere Feiertage wie der Valentinstag und der Unabhängigkeitstag wurden ebenfalls mit einem Anstieg der Verkäufe in Verbindung gebracht, allerdings in geringerem Maße.

➤ Mehr lesen: Jede(r) Dritte hat bereits die "Pille danach" genutzt

Verkäufe sind nicht gleichbedeutend mit Verwendung

Die Forscher weisen auf einige Einschränkungen hin. So sind beispielsweise die Verkäufe von Notfallverhütungsmitteln nicht gleichbedeutend mit deren Verwendung, und die Daten enthalten keine Notfallverhütungsmittel, die in medizinischen Kliniken, unabhängigen Apotheken und über das Internet erworben wurden. Unterschiede in der Art und Weise, wie und welche Feiertage gefeiert werden, und in der Art und Weise, wie reproduktive Gesundheitsfürsorge in Anspruch genommen wird, könnten die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse auf andere Bereiche ebenfalls einschränken, fügen sie hinzu.

Dennoch deuten ihre Ergebnisse darauf hin, dass die Art bestimmter Feierlichkeiten diese zu wichtigen Zielen im Bereich der öffentlichen Gesundheit machen könnte, und sie schlagen vor, dass die gezielte Behandlung von Verhaltensrisiken, Präventionsstrategien zur Abschwächung sexueller Gewalt und die Verbesserung des Zugangs zu Verhütungsmitteln rund um die Feiertage die mit ungeschütztem Vaginalverkehr verbundenen Risiken einschränken könnten.