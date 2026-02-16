Physiotherapie: Die meisten scheitern an der Hausübung

Physiotherapie gilt als ein entscheidender Baustein auf dem Weg zur Genesung nach Verletzungen oder Operationen. Doch eine neue Umfrage des Ohio State University Wexner Medical Center zeigt: Die meisten Patienten nehmen ihre Hausaufgaben nicht ernst.

Demnach gaben drei von vier, also 76 Prozent, der Befragten an, ihre Übungen für zu Hause nicht vollständig zu absolvieren. Die Folgen: langsamer Heilungsverlauf, stagnierende Fortschritte und im schlimmsten Fall zusätzliche medizinische Eingriffe, erklärt Kyle Smith, Physiotherapeut am Ohio State Medical Center. Er ergänzt: „Die ein bis drei Stunden pro Woche, die ein Patient in der Physiotherapiepraxis verbringt, sind nichts im Vergleich zu den insgesamt 168 Stunden einer Woche. Ohne regelmäßiges Training zu Hause können wir keine nachhaltigen Veränderungen erreichen.“

Das Ziel der Physiotherapeuten am Medical Center sei es, Bewegung fest in den Tagesablauf zu integrieren. Die Übungspläne würden individuell angepasst, abhängig von der Rückmeldung der Patienten und möglichen Hindernissen. Auch einfache Alltagstricks gehören zum Genesungsplan: beim Zähneputzen auf einem Bein stehen, Dehnübungen oder Kniebeugen während einer Fernsehsendung.

„Wir müssen den Patienten klar machen, dass sie selbst mitarbeiten müssen, um ihre Ziele zu erreichen – Kraft und Beweglichkeit aufzubauen und die Schmerzempfindlichkeit zu reduzieren“, betont Smith.