Reis, Tee, Gewürze: Verbotene Pestizide in heimischen Supermärkten nachgewiesen

In zehn getesteten Nahrungsmitteln aus heimischen Supermärkten sind insgesamt 30 Rückstandsnachweise von verbotenen Pestiziden festgestellt worden. Vier Produkte wiesen Pestizidrückstände oberhalb der gesetzlich festgelegten Grenzwerte auf. Das berichtete die Organisation Foodwatch am Dienstag nach einer Untersuchung von insgesamt 64 Produkten in Österreich, Deutschland, Frankreich und den Niederlanden. Analysiert wurden Lebensmittel aus den Kategorien Reis, Tee und Gewürze.

Foodwatch forderte die zuständige Behörde auf, die vier Produkte mit Rückständen über den Grenzwerten umgehend aus dem Verkehr zu ziehen. "Viele Pestizide sind in der EU aus gutem Grund nicht zugelassen: Sie stehen teils mit schweren gesundheitlichen Erkrankungen in Verbindung. Gleichzeitig schaden sie unseren Böden, unserem Wasser sowie der Tier- und Pflanzenwelt. Dass Rückstände solcher Stoffe trotzdem in Lebensmitteln auftauchen und somit auf unseren Tellern landen, ist nicht hinnehmbar", kritisierte Markus Linkeseder von Foodwatch Österreich in einer Aussendung.