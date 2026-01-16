Paracetamol: Große Datenanalyse entkräftet Trumps Autismus-Alarm

Italienische Forschende widerlegen vehement die Aussagen von US-Präsident Donald Trump zu einer Verbindung zwischen der Einnahme des Fiebersenkers Paracetamol durch Schwangere und späterem Autismus ihrer Kinder.

Die bisher umfangreichste Analyse der vorliegenden Daten hat nicht den geringsten Hinweis für ein Risiko gegeben, stellen sie jetzt in Lancet Obstetrics, Gynaecology & Women's Health fest.

Trump hatte im vergangenen September Frauen weltweit beunruhigt und führende Arzneimittelexperten in Aufruhr versetzt. Bei einem Auftritt mit seinem Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. sagte er, Frauen werde von der US-Regierung "dringend empfohlen, die Einnahme von Tylenol (in den USA populäres Schmerz- und Fiebermittel mit dem Wirkstoff Paracetamol; Anm.) während der Schwangerschaft zu beschränken."

Nur bei extrem hohem Fieber sei das möglich. "Die Einnahme von Tylenol ist nicht gut. Ich sage es ganz offen. Nicht gut", erklärte der US-Präsident.

Heftiger Widerspruch von Experten

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) wies diese Aussagen sofort zurück. "Da ist natürlich nichts dran", wurde beispielsweise beim deutschen Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) erklärt.

Das American College of Obstetricians and Gynaecologists (ACOG) als Fachgesellschaft der US-Geburtshelfer stellte fest: "Es ist höchst beunruhigend, dass unsere Bundesgesundheitsbehörden bereit sind, eine Ankündigung zu machen, welche die Gesundheit und das Wohlbefinden von Millionen von Menschen beeinträchtigt, ohne dass dafür verlässliche Daten vorliegen."