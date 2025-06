Vom Müll zum Medikament: Forscher verwandeln Plastikabfall in Paracetamol

Kolibakterien kommen natürlicherweise im Darm von Mensch und Tier vor. Die meisten Stämme sind harmlos und spielen sogar eine wichtige Rolle bei der Verdauung. Einige wenige können jedoch Krankheiten verursachen – etwa Durchfall oder Harnwegsinfektionen.

In der Wissenschaft, insbesondere in der Molekularbiologie und Biotechnologie, gehört Escherichia coli (kurz E. coli) zu den am häufigsten eingesetzten Mikroorganismen. Das liegt vor allem an seinen praktischen Eigenschaften: E. coli wächst schnell und lässt sich problemlos im Labor kultivieren.

Zudem ist es eines der am besten erforschten Bakterien überhaupt – sein komplettes Erbgut ist entschlüsselt. Dadurch kann es gezielt verändert werden, etwa durch das Einschleusen bestimmter Gene. Wird E. coli entsprechend programmiert, produziert es zuverlässig Proteine oder andere gewünschte Stoffe und dient so als vielseitiges Werkzeug in der biotechnologischen Forschung und Produktion.