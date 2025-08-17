Das Schmerzmittel Paracetamol ist eines der am häufigsten verwendeten Medikamente, gerade auch während der Schwangerschaft . Wie US-Forscher nun allerdings herausfanden könnte dies durchaus mit einem Risiko verbunden sein.

Das wissenschaftliche Team von der Icahn School of Medicine am Mount Sinai in New York hat dazu 46 Studien mit Daten von über 100.000 Schwangeren analysiert, die Auswirkungen während der Schwangerschaft untersuchten.

Denn eine Untersuchung gibt Hinweise darauf, dass bei der Einnahme von Paracetamol während der Schwangerschaft neurologische Entwicklungsstörungen beim Kind entstehen könnten.

In 27 davon, also mehr als der Hälfte, zeigte sich demnach auch ein Zusammenhang zwischen der Einnahme des Schmerzmittels Paracetamol sowie einem erhöhten Risiko für neurologische Entwicklungsstörungen. Darunter etwa ADHS oder auch Autismus.

Forscher raten zur Vorsicht

Das Forscher-Team merkt zwar an, dass eine Verbindung zwar zu bestehen scheint, eine eindeutige Kausalität aber nicht gegeben ist. Dennoch rät man zur Vorsicht. Eine Anwendung "sollte mit Bedacht angegangen werden", so die Wissenschafter. Und Schwangere sollten keine Medikamente nehmen, oder wechseln, ohne ihren Arzt zu konsultieren.

Nun sind weitere Studien geplant, um den Zusammenhang noch klarer nachzuweisen, bzw. mögliche Alternativen aufzuzeigen.