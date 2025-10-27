Haustiere in modernen Gesellschaften haben gute Chancen auf ein hohes Alter. Doch auch sie entwickeln mit den Jahren Wehwehchen, nicht selten kommen chronische Krankheiten dazu. „Sterbebegleitung steht heute nicht mehr nur ganz am Schluss, sondern ist zu einem längeren Prozess geworden“, sagt Zoodoc Katharina Reitl. Der KURIER-Tiercoach greift im Vorfeld zu Allerseelen das Thema Palliativmedizin auf und erklärt, wie ein erlösendes Ende für unheilbare Patienten geplant werden kann.

„Es ist illusorisch, dass Katze, Hund und Co. ab einem gewissen Stadium völlig schmerzfrei gehalten werden können. Das gibt es auch in der Humanmedizin nicht“, sagt Reitl. Ziel müsse sein, den Patienten ein möglichst gutes Leben zu bieten – mit Appetit, Sozialkontakten und Kuscheln auf der Couch. Im seltensten Fall werden Vierbeiner heute z.B. nach einer Tumordiagnose – zu groß, zu aggressiv – sofort eingeschläfert.

Schmerzbehandlung verlängert das Leben kranker Hunde und Katzen

Viel häufiger kommt es durch die hohen Standards in der Veterinärmedizin zu einer frühen Diagnose, die rasch zu einer umfassenden Behandlung wie zu einer palliativen Betreuung führt. Das kann sich über Monate bis Jahre ziehen. Die Therapie wird dabei laufend angepasst; mit einem Medikament ist es nicht getan.

„Vor allem bei schweren Erkrankungen befürworten die allermeisten Tierärzte eine zweite und auch dritte Fachmeinung, wenn es dem Besitzer hilft, die Situation zu begreifen“, sagt der Zoodoc aus der Ordination Tiergarten Schönbrunn.

Doch dann sollte die Entscheidung für einen Betreuer fallen, mit einem ständigen Wechsel sei niemandem geholfen. Nur wer Haustier und Halter gut kennt, kann die Bedürfnisse der Betroffenen einfüllen; in diesem Stadium kommt es auf Feinheiten an.