Zukunft der Gesundheitsversorgung: Weniger Tage im Spital pro Patient

Die Zahl stationärer Spitalsaufenthalte pro Kopf in Österreich ist in den vergangenen 25 Jahren um 16,5 Prozent gesunken. Knapp 2,2 Millionen Entlassungen aus Akutkrankenanstalten gab es laut Statistik Austria im Jahr 2024 in Österreich. Das sind etwa 231 pro 1.000 Einwohnern. Der Rückgang betrifft jedoch ausschließlich den vollstationären Bereich mit einem Minus von 22 Prozent. Tagesklinische Behandlungen nahmen seit 2000 um 26 Prozent zu. Auch die durchschnittliche stationäre Behandlungsdauer verkürzte sich. Im Mittel dauerte ein stationärer Aufenthalt im Vorjahr 6,1 Tage. Vor 25 Jahren verbrachten Patientinnen und Patienten im Schnitt noch gut eineinhalb Tage länger im Spital.

Corona-Pandemie brachte Einbruch der Zahlen "Seit der Jahrtausendwende zeigt sich tendenziell eine Entwicklung zu weniger und kürzeren Aufenthalten in Österreichs Spitälern", so erläuterte Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria, am Mittwoch in einer Aussendung. Diese Entwicklung ist aber nicht kontinuierlich verlaufen. Insbesondere während der Corona-Pandemie kam es zu einem starken Rückgang der Krankenhausaufenthalte, seither steigen sie wieder geringfügig an. Im Vergleich zum Jahr 2000 ist die absolute Zahl der Entlassungen aus Akutkrankenanstalten um 4,0 Prozent gesunken. Weil die Bevölkerung in diesem Zeitraum aber gewachsen ist, zeigt sich bei den Aufenthalten pro Kopf ein deutlich stärkerer Rückgang - eben um 16,5 Prozent, wurde erläutert. Zwei Prozent aller Spitalsaufenthalte entfielen im Jahr 2024 auf Patienten mit Wohnort im Ausland, während es 2000 noch 1,6 Prozent waren. Die größten Zuwächse entfielen auf in Ungarn, Deutschland und Rumänien gemeldete Personen.