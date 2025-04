Norovirus: Impfung als Pille zeigt erste Erfolge

Noroviren sind unbehüllte RNA-Viren und gehören zur Familie der Caliciviridae. Sie sind weltweit verbreitet und die häufigste Ursache von viralen Darminfektionen. Eine Ansteckung erfolgt über Stuhl oder Erbrochenes entweder direkt durch Kontakt von Mensch zu Mensch oder indirekt über verunreinigte Gegenstände und Lebensmittel. Für humanpathogene Noroviren ist der Mensch das einzig bekannte Reservoir. Norovirus-Erkrankungen treten gehäuft in den Wintermonaten auf.

Durch ihre hohe Stabilität in der Umwelt und der niedrigen Infektionsdosis kommt es vor allem in Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern und Seniorenresidenzen immer wieder zu Norovirus-Ausbrüchen mit einer großen Anzahl an Erkrankten.