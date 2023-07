Neues Messgerät kann Coronaviren in nur fünf Minuten nachweisen

Sie verwenden dafür einen Nanokörper (ein kleiner Antikörper) von Lamas, der das Spike-Protein (Oberflächenprotein) des Coronavirus erkennt. Dieser sei leicht zu reproduzieren und kostengünstig herzustellen. "Der elektrochemische Ansatz auf der Basis von Nanokörpern ermöglicht einen schnelleren Nachweis des Virus, da er keine Reagenzien und auch nicht viele Verarbeitungsschritte erfordert", wird Carla Yuede, eine der Autorinnen der Studie, in einer Aussendung zitiert.

Durch eine im Gegensatz zu anderen Probenehmern sehr hohe Durchflussrate kann das neue Gerät ein größeres Luftvolumen in einer fünfminütigen Probenahme erfassen. Obwohl die Virenmenge in der Raumluft so verdünnt ist, dass sie sogar an die Nachweisgrenze eines PCR-Tests stößt, gelang in zwei Schlafzimmern von Corona-positiven Patienten der Virusnachweis aus der Luft.Gelungen ist dies durch die extrem hohe Durchflussrate, wodurch die "Virenausbeute" größer wurde. In den Luftproben aus Zimmern von gesunden Kontrollpersonen schlug der Detektor hingegen nicht an.