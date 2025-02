Neue Studie: Antibabypille könnte Risiko für Eierstockkrebs reduzieren

Es ist eine der heimtückischsten Krebsarten für Frauen: Eierstockkrebs macht lange keine Beschwerden und wird bei rund 70 Prozent der Fälle erst in einem späteren Stadium diagnostiziert, was die Heilungschancen negativ beeinflusst. Eine neue Studie könnte nun eine neue Chance zur Früherkennung offenbaren.

Australische Forscher fanden nämlich in einer neuen Studie heraus, dass die Antibabypille dazu beitragen könnte, das Risiko von Eierstockkrebs zu verringern, heißt es von der University of South Australia. Im Vorfeld des Weltkrebstages am 4. Februar könnten die Ergebnisse die Früherkennung von Eierstockkrebs unterstützen, betonen die Autoren in einer Aussendung.