Studie enthüllt: Pestizide in Obst und Gemüse könnten Männer unfruchtbar machen

Eine aktuelle Auswertung von Forscherinnen der George Mason University in den USA legt nahe, dass Insektizide – insbesondere sogenannte Neonicotinoide (Neonics) – die männliche Fruchtbarkeit beeinträchtigen könnten. Untersucht wurden insgesamt 21 experimentelle Studien, die zwischen 2005 und 2025 durchgeführt wurden. Alle kamen zu einem ähnlichen Ergebnis: Der Kontakt mit Insektiziden kann die Gesundheit und vor allem die männliche Fortpflanzungsfähigkeit negativ beeinflussen. „Wir kamen zu dem Schluss, dass die Exposition gegenüber diesen Chemikalien die Spermienqualität verringern, den Hormonhaushalt stören und das Hodengewebe schädigen kann“, wird Studienautorin Sumaiya Safia Irfan in einer Aussendung zitiert.

Weltweit am häufigsten eingesetzte Insektizide Neonicotinoide gehören weltweit zu den am häufigsten verwendeten Insektiziden. Sie werden in der Landwirtschaft auf Nutzpflanzen gesprüht und gelangen so in Boden, Wasser und Pflanzen – und schließlich über die Nahrung auch in den menschlichen Körper. In der EU gilt seit 2018 ein dauerhaftes Verbot bestimmter Neonicotinoide im Freiland, da diese als besonders gefährlich für Bienen eingestuft und für das Bienensterben mitverantwortlich gemacht werden. Das Verbot betrifft drei Hauptwirkstoffe der Pestizid-Gruppe, einzelne Ausnahmen bestehen jedoch weiterhin. Importiertes Obst und Gemüse aus Ländern, in denen der Einsatz von Neonicotinoiden weniger streng geregelt ist, kann im Handel verfügbar sein. Ab März 2026 erfolgt jedoch eine Herabsetzung der Importtoleranzen in der EU, was de facto einem Importverbot für Produkte gleichkommt, die mit bestimmten Neonicotinoiden behandelt wurden. „Viele Menschen wissen gar nicht, dass Insektizidrückstände auf Lebensmitteln ein möglicher Faktor für Unfruchtbarkeit sein können“, sagte Forscherin Veronica Sanchez, die an der Studie beteiligt war. „Alle in unserer Auswertung berücksichtigten Studien zeigten, dass Neonicotinoide die Spermienqualität bei männlichen Ratten und Mäusen beeinträchtigten.“