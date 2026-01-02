Von Anne-Kathrin Neuberg-Vural Der Braten ist gegessen, der Keksteller leer – und irgendwo zwischen Raclette-, Rotwein- und Fondue-Resten melden sich der Bauch und die zwickende Hose. Das kennt auch Andreas Michalsen, Chefarzt am Immanuel Krankenhaus und Professor für Naturheilkunde an der Charité in Berlin. "Der soziale Druck des gemeinsamen Schlemmens ist rund um die Feiertage enorm", sagt er. "Da biegen sich die Tische. Und da halte auch ich mich nicht zurück." Doch während der Duft zahlreicher Köstlichkeiten noch in der Luft liegt, werden gute Vorsätze für das neue Jahr gefasst. Nach der Völlerei über die Feiertage muss jetzt der Grundstein für ein gesünderes neues Jahr gelegt werden. Es gilt, den Magen-Darm-Trakt wieder auf Kurs zu bringen, so der Experte für Darmsanierung und Heilfasten. Mit seinen Tipps gelingt das schnell und effektiv.

Michalsen betont: "Ganz ohne radikale Maßnahmen kriegt man das nicht ohne Weiteres wieder hin." Wer "bis zum Anschlag" feiert, sollte spätestens im neuen Jahr "diszipliniert gegensteuern", sonst bleibe der Bauch unruhig, so der Experte. Die Chancen, die guten Vorsätze für ein gesünderes Leben direkt in die Tat umzusetzen, schwinden. Der 72-Stunden-Plan Der Experte empfiehlt einen 72-Stunden-Plan mit bewusster Ernährung: "Für zwei, drei Tage nur leicht verdauliche Gemüsegerichte, mit etwas Reis oder gekochten Kartoffeln." Es sei eigentlich ganz einfach: "Wenig Zucker, wenig Fett, wenig Fleisch, keine Wurst. Kein Alkohol." Bitterstoffe würden das Verdauungssystem zusätzlich entlasten, so Michalsen. Schafgarbentee oder Bittertropfen aus der Apotheke und dazu bitteres Gemüse wie Chicorée, Endiviensalat oder Brokkoli seien "besonders wertvoll nach Völlereitagen". Ein langer Spaziergang pro Tag ist schon hilfreich Grundsätzlich rät er, nach den oft üppigen Abendessen auf die eigenen Körpersignale zu hören. "Ich kenne keinen Menschen, der an den Tagen danach großen Appetit hat." Das sei der Moment für intuitives Intervallfasten oder sogar ein bis zwei Fastentage. "Meist reicht eine leichte Mahlzeit am Tag. Trinken Sie lieber Tees gegen den Blähbauch, statt weiterzuessen", betont der Mediziner. "Etwa Fencheltee, Magen-Darm-Tee aus der Apotheke oder eine Fenchel-Kümmel-Anis-Mischung, richtig lange durchgezogen." Auch Kurkuma "reguliert etwas den Darm" – entweder als Golden Milk, auch bekannt als Kurkuma-Latte mit Gewürzen in warmer Milch, oder eingerührt in Wasser.

War das Essen akut "zu viel" und habe man sogar Durchfall, empfiehlt Michalsen Heilerde, als Kapsel oder in Wasser eingerührt. Auch ein kleines Gläschen Heidelbeer-Muttersaft oder Beeren-Pulver aus dem Reformhaus liefern wertvolle Gerbstoffe, "die beruhigend auf den Magen-Darm-Trakt wirken". Damit der Darm wieder in Bewegung komme, brauche auch der Körper Bewegung. Der Arzt rät zu mehreren Sporteinheiten oder zumindest einem langen Spaziergang pro Tag. Netter Nebeneffekt: "Wer mehr Energie verbraucht, entlastet den Körper und baut überschüssige Kalorien ab", so der Experte. In den sozialen Medien kursieren immer wieder Warnungen, Intervallfasten könne Frauen hormonell schaden. Michalsen widerspricht: "Das ist alles nicht belegt." Oft würden unpräzise Studien mit Menschen, die aus Stress "Mahlzeiten weglassen", als Intervallfasten interpretiert. Doch diese Personen "leben grundsätzlich ungesünder ohne bewusstes Intervallfasten zu praktizieren", so seine Einschätzung.