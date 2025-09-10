Mutterschaft hat Einfluss auf die psychische Gesundheit

Die Elternrolle ist der größte Einflussfaktor auf die mentale Gesundheit von Müttern. Zu diesem Ergebnis kommt eine deutsche Studie des Forschungsverbunds Familiengesundheit an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). Die Forschenden stellten die psychische Gesundheit von Müttern in Zusammenhang mit unterschiedlichen Aspekten des Lebens. Den größten Einfluss hatte die Tatsache, ob eine Frau mit mindestens einem Kind im Haushalt lebt oder nicht.

„Mütter, die sich in ihrer Elternrolle weniger sicher fühlen, empfinden einen höheren mentalen Stresslevel“, sagt Studienautorin Claudia Kirsch. Auch die Zufriedenheit mit dem Familienleben und der Partnerschaft sowie mit der Work-Life-Balance stehen in Zusammenhang mit der mentalen Gesundheit von Müttern. Je höher die Zufriedenheit in den genannten Bereichen ist, desto gesünder zeigt sich die Psyche – und umgekehrt.