Das Erlernen von und Üben mit Musikinstrumenten bringe kognitive Vorteile und mache damit sozusagen klüger – das ist in der Psychologie und darüber hinaus eine verbreitete Annahme.

Eine kürzlich im Fachblatt Open Science der Royal Society erschienene Studie zeigt hingegen, dass es zwischen professionellen Musikern und Amateuren bezüglich ihrer kognitiven Fähigkeiten fast keinen Unterschied gibt, während jener zu Nicht-Musikern nur in wenigen Bereichen signifikant ist.

Das Gehirn verändert und adaptiert sich, wenn man das Spielen eines Instruments intensiv trainiert – dies nennt man die Plastizität des Gehirns, erklärte die Erstautorin Francesca Talamini von der Universität Innsbruck gegenüber der APA. Oft wurde angenommen, dass sich diese Plastizität auch auf andere, allgemeinere kognitive Fähigkeiten erstrecke. Frühere wissenschaftliche Arbeiten zu diesem Thema hätten Ergebnisse geliefert, die diese These vermeintlich belegten.

Selbstselektion als mögliche Erklärung

Angesichts der in der aktuellen Studie gesammelten Daten liegt allerdings eine andere Erklärung für Unterschiede in kognitiven Fähigkeiten von Musikern und Nicht-Musikern näher: jene der Selbstselektion. Demnach entscheiden sich Personen mit gewissen schon vorhandenen Fähigkeiten und Persönlichkeiten eher dazu, Musikerinnen oder Musiker zu werden.

Diese Möglichkeit hätten andere Studien zu dem Thema nicht ausreichend beleuchtet, meinte die Psychologin. Es sei außerdem sehr wahrscheinlich, dass das Erlernen eines Musikinstruments zwar kognitive Leistungen verbessert, aber nur jene spezifischen Fähigkeiten, die dem Spielen von Musikinstrumenten nahe sind.

Ein weiterer Unterschied zwischen den Gruppen: Die im Datensatz erfassten Musiker, also Profis und Amateure, hätten durchwegs einen günstigeren sozioökonomischen Status gehabt. "Man darf also im Hinblick auf die Ergebnisse nicht vergessen, dass die Musiker aus Familien kommen, die ein Musikstudium fördern können und auch in der frühen Kindheit die Möglichkeit haben, eine Umwelt zu schaffen, die die kognitive Entwicklung fördert", gab Talamini zu Bedenken.