Wie Musik im OP die Genesung beschleunigt: Neue Erkenntnisse

Musik hilft narkotisierten Patienten während einer Operation. Sie erwachsen anschließend sanfter aus dem Tiefschlaf und ihr Cortisolspiegel ist niedriger - sie leiden also weniger unter postoperativem Stress. "Unsere Ergebnisse zeigen, dass es sich bei der Musiktherapie um die Integration einer neuartigen Intervention in die Anästhesiepraxis handelt", sagt Tanvi Goel, Anästhesist am Lok Nayak Hospital und am Maulana Azad Medical College.

Nervensystem beeinflusst Durch die Wiedergabe von Musik während der OP wird das Nervensystem des Patienten auch unter Narkose angesprochen und dämpft so die neuroendokrine Stressreaktion, wenn der Körper am anfälligsten ist, bestätigt Musiktherapeutin Farah Husain. Ansonsten kann dieser Stress Störungen der Hirnfunktion auslösen, die sich mit Verwirrung, Desorientierung, Aufmerksamkeits- und Gedächtnisproblemen sowie Wahrnehmungsstörungen äußern. "Die akustische Umgebung unter Narkose wird oft vernachlässigt, aber Geräusche können, wenn sie mit therapeutischer Absicht eingesetzt werden, die Heilung beschleunigen, Stress reduzieren und die Genesung auf eine Weise verbessern, die wir gerade erst zu quantifizieren beginnen", ergänzt Sonia Wadhawan, Direktorin und Professorin für Anästhesie und Intensivmedizin am Maulana Azad Medical College.