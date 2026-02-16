Risiko für Multiple Sklerose: Welche Rolle das Geburtsgewicht spielt

Ein hohes Geburtsgewicht geht offenbar mit einem erhöhten Risiko einher, im späteren Leben an Multipler Sklerose (MS) zu erkranken. Als hohes Geburtsgewicht gilt ein Wert oberhalb der 90. Perzentile - nur 10 Prozent der gleichaltrigen Kinder sind schwerer. Wie ein Forschungsteam vom Presbyterian Hospital in New York im Fachjournal JAMA Neurology berichtet, besteht zudem ein Zusammenhang zwischen einem mütterlichen Diabetes und dem späteren MS-Risiko der Nachkommen.

Im Gegensatz dazu war ein niedriges Geburtsgewicht unterhalb der 10. Perzentile in der US-amerikanischen Untersuchung mit einem reduzierten MS-Risiko verbunden.

Die Forschenden werteten Daten aus mehreren norwegischen Registern aus. Berücksichtigt wurden 1.303.802 Lebendgeburten in Norwegen aus den Jahren 1967 bis 1989, von denen 1.166.731 in die finale Analyse einflossen. Nach dem Jahr 2009 wurde bei insgesamt 4.295 Personen MS diagnostiziert.