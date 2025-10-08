Gefahrenzone Berg: "Die Kälte ist das Problem"

Im Schneesturm eingeschlossen am Mount Everest: Eine solche Situation birgt enorme Risiken – sowohl durch die extremen Temperaturen als auch durch die dünne Höhenluft. Welche Gefahren drohen und wie man eine solche Ausnahmesituation überleben kann, erklärt Christoph Dehnert, Internist, Kardiologe und Experte für Höhenmedizin im Interview.

KURIER: Wie lange kann ein Mensch auf 4.900 Metern Höhe am Mount Everest überleben?

Christoph Dehnert: Das ist schwer pauschal zu beantworten und hängt von der Versorgung ab. Gut ausgerüstete Personen könnten problemlos eine Woche oder länger ausharren. Für Menschen mit schlechter Ausrüstung oder ohne ausreichende Nahrung wird es bereits innerhalb eines Tages ernst.

Extreme Höhe oder Kälte: Was ist die größere Gefahr?

Ich würde sagen, dass die Kälte das größere Problem darstellt. Personen, die dort hochgewandert sind, haben sich in der Regel bereits für einige Zeit in der Höhe aufgehalten und müssten halbwegs akklimatisiert sein. Das mindert die Gefahr akuter höhenbedingter Erkrankungen erheblich – auch wenn diese nicht völlig ausgeschlossen werden können.

Wann wird die Kälte lebensbedrohlich?

Wenn Betroffene nicht gut ausgerüstet sind, können Temperaturen schon nahe dem Gefrierpunkt Probleme bereiten. Wer hingegen über die richtige Kleidung und Ausrüstung verfügt, kann auch Temperaturen von –20 bis –30 Grad in einem Zelt relativ gut überstehen.