Mitgefühl für andere wird Mensch und Tier in der Kindheit vermittelt. Das haben Forscher der University of California Los Angeles nachgewiesen. Das ist der erste direkte neuronale Beweis für die seit Langem bestehende evolutionäre Hypothese, wonach der biologische Antrieb, anderen zu helfen, seinen Ursprung in den uralten Mechanismen der elterlichen Fürsorge hat.

Wurzeln prosozialen Verhaltens Die Wissenschaft spekuliert bereits seit Jahrzehnten darüber, dass sich prosoziales Verhalten, also Handlungen, die anderen helfen und sie trösten, aus neuronalen Systemen entwickelt haben könnte, die ursprünglich zur Unterstützung der Fürsorge für hilflose Nachkommen entstanden sind. Bis jetzt waren jedoch die spezifischen Gehirnschaltkreise, die diese beiden Verhaltensweisen verbinden könnten, noch nie eindeutig identifiziert worden. Die aktuelle Studie liefert nun konkrete neurobiologische Beweise für diesen evolutionären Zusammenhang und bietet damit einen neuen Rahmen für das Verständnis der Wurzeln von Empathie und sozialer Motivation, und warum diese bei Erkrankungen wie Depressionen, Autismus-Spektrum-Störungen und anderen psychiatrischen Erkrankungen, die durch sozialen Rückzug gekennzeichnet sind, gestört sein können.