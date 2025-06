Migräne: Schlafmangel verstärkt Symptome

Was passiert im Gehirn von Migränepatienten, wenn sie zu wenig schlafen? Ein norwegisches Forschungsteam hat das nun erstmals systematisch untersucht – und liefert neue Erkenntnisse über die schmerzhafte Volkskrankheit.

Migräne gehört zu den häufigsten neurologischen Erkrankungen weltweit. Ewa 15 Prozent der Weltbevölkerung sind betroffen. Die Anfälle äußern sich in pulsierenden Kopfschmerzen, Licht- und Geräuschempfindlichkeit sowie Übelkeit. „Viele Betroffene sind immer wieder arbeitsunfähig. Um bessere Behandlungsmöglichkeiten zu entwickeln, müssen wir verstehen, was im Gehirn bei Migräne passiert“, wird Studienleiter Petter Moe Omland von der Technisch-Naturwissenschaftlichen Universität Norwegens (NTNU) in einer Aussendung zitiert.