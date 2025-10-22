Microdosing: Leistungsfähiger durch kleinste Mengen LSD und andere Substanzen?

Das Silicon Valley in Kalifornien gilt als Synonym für Innovation, Start-up-Kultur und neue Technologien. Es steht aber auch für Risikobereitschaft, enormen Leistungsdruck und die Vorstellung, mit technologischen Innovationen die Welt zu verändern. Um leistungsstark und kreativ arbeiten zu können, etablierte sich ein Trend, der nun auch in Österreich angekommen zu sein scheint: Microdosing. Gemeint ist die Einnahme sehr kleiner Mengen bewusstseinsverändernder Substanzen wie LSD, Psilocybin, besser bekannt als „Magic Mushrooms“ oder „Zauberpilze“, sowie von zugelassenen Medikamenten, etwa bestimmte Antidepressiva. Ziel des Microdosing sind nicht „Highs“, also Halluzinationen oder Rauschzustände – vielmehr sollen geringe Mengen, alle drei bis vier Tage eingenommen, auf Kreativität, Stimmung und Konzentration wirken. Im Vordergrund steht Selbstoptimierung, also der Versuch, das eigene Leben in möglichst vielen Bereichen zu verbessern. „Microdosing soll helfen, in Balance zu kommen, resilienter zu werden und geleerte Depots aufzufüllen. Die Wirkung ist sehr subtil, man kann die einzelne Dosis nicht wahrnehmen – Ziel ist eher das kreative Grundniveau zu erweitern“, sagt Leadership Coach und Unternehmerin Teresa Zimmermann.

Führungskräfte und Manager setzen auf Microdosing Insbesondere in Chefetagen sei Microdosing bekannt. Führungskräfte und Manager großer Konzerne stünden unter immer stärkerem Komplexitätsdruck – dies fördere die Bereitschaft für Microdosing, meint Zimmermann. „Viele verbinden damit fluide Denkmuster, kreative Problemlösung und das Fokussieren auf Prozesse. Ich merke in meiner Berufspraxis, dass sich immer mehr dafür interessieren.“ Prominentes Beispiel für das Microdosing psychoaktiver Substanzen ist Milliardär Elon Musk. Ihm wird nachgesagt regelmäßig im Arbeitsumfeld unterschiedliche, teils illegale Substanzen, insbesondere Ketamin, in kleinen Mengen zu konsumieren. Und er ist damit nicht allein. „Millionen Menschen nehmen derzeit Mikrodosen von Psychedelika“, sagte Karl Goldfield, ein ehemaliger Vertriebs- und Marketingberater aus San Francisco, gegenüber dem Wall Street Journal. Goldfield selbst helfe, wie er sagt, Freunden und Kollegen in der Tech-Welt informell bei der Wahl der richtigen Dosis. Es sei „der schnellste Weg, den Geist zu öffnen und selbst klar zu erkennen, was vor sich geht“, wird er in einem Bericht zitiert. Auch Zimmermann erzählt, dass jene, die Microdosing nutzen möchten, auf die Empfehlungen anderer vertrauen: „Es ist ein erfahrungsbasierter Zugang. Da es keine medizinisch geprüften Anwendungen sind, sind die Dosierungen für Microdosing alleine schwierig einzuschätzen.“

Welche Dosis? Ziel ist eine Dosis zu finden, die keine sofortigen Effekte auslöst. Zum Vergleich: Eine aktive Dosis LSD liegt etwa zwischen 75 und 150 Mikrogramm. Zwischen 20 und 75 Mikrogramm gilt die Dosierung als leicht, bei mehr als 150 Mikrogramm als sehr stark. Beim Microdosing von LSD werden Dosen zwischen 10 und 20 Mikrogramm eingenommen. Die übliche LSD-Wirkung kann variieren, sorgt aber in der Regel für intensive Gefühle, eine verfremdete Wahrnehmung real existierender Dinge und ein verändertes Raum-Zeit-Empfinden. Bei kleinsten Dosen bleiben diese Effekte aus. Verfechter des Microdosings nehmen LSD in geringer Dosis alle paar Tage über mehrere Wochen, meist periodisch. Sie gehen davon aus, dass es zu einem kumulativen Effekt kommt. Zimmermann: „Viele berichten, dass man am Anfang nichts merkt, aber nach drei bis vier Wochen LSD-Microdosing fokussierter ist.“ Dass geringe Dosen psychoaktiver Substanzen zu derartigen Effekten führen, gilt allerdings als fragwürdig. „Ich bezweifle, dass Microdosing von LSD oder anderen ähnlichen Substanzen irgendeinen nützlichen Effekt bei Managern hat. Allerdings ist ein Placebo-Effekt zu erwarten“, sagt Michael Freissmuth, Vorstand des Instituts für Pharmakologie an der Medizinischen Universität Wien. Der Placebo-Effekt ist vielfach wissenschaftlich untersucht und besagt, dass eigentlich unwirksame Behandlungen messbare körperliche sowie psychische Reaktionen auslösen. Allein durch die Erwartung einer Wirkung kann es zu Verbesserungen kommen. Freissmuth: „Nimmt man LSD ein, kommt die halluzinogene Wirkung vor allem über Serotoninrezeptoren zustande, an die vereinfacht gesprochen, das LSD andockt und sie besetzt. Dazu braucht es aber eine bestimmte Menge. Wird das LSD unterdosiert, zeigt sich kein Effekt – unwirksame Mengen bleiben unwirksam.“

Infos LSD LSD, kurz für Lysergsäurediethylamid, wird meist in Form kleiner Papierstückchen, sogenannter „Pappen“, die mit der Substanz getränkt sind, konsumiert, seltener auch als Tropfen oder Tabletten. Psychedelische Effekte Psychedelische Substanzen wie LSD oder Psilocybin sind dafür bekannt, dass sie Halluzinationen, veränderte Sinneswahrnehmungen, ein verschobenes Zeitgefühl und starke emotionale Reaktionen auslösen. Dosis Beim Microdosing kann oft nicht exakt dosiert werden, da z. B. LSD-Papierchen zerschnitten werden. Vieles beruht zudem auf Erfahrungsberichten anderer, die mit unterschiedlichen Dosen experimentieren.