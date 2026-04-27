KI-Wahrheit: Warum Chatbots Empathie und Gefühle nur simulieren

Künstliche Intelligenz: eines der großen Zauberwörter unserer Zeit. Und gleichzeitig eine große Irreführung: Denn mit Intelligenz, so wie wir Menschen sie verstehen, hat das alles nur sehr begrenzt zu tun.

KI ist kein Wesen, das denkt, erkennt, versteht oder gar fühlt, sondern ein hochleistungsfähiges Rechenprogramm, das auf riesige Datenmengen zugreift, Muster erkennt, Wahrscheinlichkeiten berechnet und daraus Antworten erzeugt, die oft erstaunlich gut und auch empathisch klingen. Darin liegt viel Verführerisches.

Weil Maschinen nicht nur vorgeben, denken zu können, sondern auch mitfühlend zu sein. Sie formulieren zugewandt, aufmerksam und oft auch fürsorglich. Sie fragen nach, bieten Hilfe an, klingen geduldig und präsent. Die Krux: Maschinen tun das nicht, weil sie für uns etwas fühlen, sondern weil wir geneigt sind, ihnen Gefühle zuzuschreiben.

Für dieses Phänomen gibt es einen alten Begriff: Anthropomorphismus. Der Mensch vermenschlicht Dinge. Wer sich über seinen Computer ärgert, weil er „heute etwas gegen einen hat“, weiß, wie schnell das geht. Trotzdem erleben wir es genauso.

Bei Chatbots ist diese Neigung noch stärker, weil sie Sprache verwenden – und diese ist für uns das intimste Medium, um Verbindung zu erzeugen. Deshalb kann ein Chatbot auch rasch den Anschein eines Therapeuten erwecken. Er antwortet schnell, ist stets verfügbar, nie genervt, nie kritisch und auch nie gekränkt. Er spiegelt, ordnet ein, formuliert.