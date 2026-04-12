Suche nach dem Glück: Diesen Fehler machen fast alle

Kaum ein Zustand wird so eifrig angestrebt wie das Glück. Selbsthilfebücher sind voll davon, Podcasts versprechen es, und irgendwo zwischen Morgenroutine und Selbstoptimierung entsteht der Eindruck, man müsse nur die richtigen Dinge tun, dann stelle es sich sofort automatisch ein.

Das Problem beginnt allerdings schon beim Begriff selbst. Denn wenn von Glück die Rede ist, werden meist zwei völlig unterschiedliche Dinge in einen Topf geworfen. Das eine ist das, was wir „Glück haben“ nennen. Also jener Moment, in dem uns etwas zufällt: eine gute Gelegenheit, eine Fügung, eine Konstellation, für die wir eigentlich nichts können. Glück als Zufall.

Das andere ist das, was wir „glücklich sein“ nennen. Dieses Gefühl, dass das Leben stimmt. Dass man zufrieden ist, Freude empfindet und mit dem, was ist, gut leben kann.

Beides wird gerne miteinander verwechselt. Und daraus entsteht eine merkwürdige Erwartung: dass uns Glück zusteht. Viele glauben inzwischen, man müsse nur richtig leben, dann komme es wie von selbst. Bleibt es aus, wirkt das schnell wie ein Verlust. Als hätte einem jemand etwas genommen, auf das man Anspruch gehabt hätte.