"Cycle Syncing": Menstruationszyklus hat keinen Einfluss auf Muskelaufbau

Kein zyklusbedingter Unterscheid beim Muskelaufbau

Für die Untersuchung wurden die Menstruationszyklen der Teilnehmerinnen über drei Monate hinweg beobachtet. Anschließend führten die Frauen Krafttraining in zwei unterschiedlichen Phasen durch – einmal während der Follikelphase, wenn der Östrogenspiegel am höchsten ist, und einmal in der Lutealphase, in der der Progesteronspiegel dominiert. Das Ergebnis: Kein Unterschied in der Muskelreaktion auf das Training.

Damit entkräften die Wissenschaftler das Konzept des „Cycle Syncing“, das von Fitness-Influencerinnen und Apps propagiert wird. Diese Methode empfiehlt, Training und Ernährung an den Menstruationszyklus anzupassen, um vermeintlich bessere Ergebnisse zu erzielen.

„Frauen sollten trainieren, wann immer es ihnen am besten passt. Unser Körper reagiert unabhängig vom Zyklus gleich auf das Training“, betont Stuart Phillips, Mitautor der Studie. Es kann aber zu zyklusbedingten Leistungsschwankungen kommen, etwa durch regelbedingte Symptome wie Unterleibsschmerzen oder Schwindel. Auch die Verletzungsanfälligkeit und Regeneration können durch den Menstruationszyklus beeinflusst werden.

Die Studie wurde im Journal of Physiology veröffentlicht.