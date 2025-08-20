Leser Paul (38) fragt: Meine Partnerin will eine offene Beziehung, geht das überhaupt?

Dr. Leben antwortet: Ihre Partnerin äußert den Wunsch nach einer offenen Beziehung – und Sie fragen sich, ob das überhaupt funktionieren kann. Diese Frage ist keine Seltenheit mehr. Immer öfter stehen moderne Paare vor der Herausforderung, zwischen Verbindlichkeit und individueller Freiheit eine Balance zu finden. Doch gerade, wenn es um Zukunftsplanung, vielleicht sogar Kinderwunsch geht, braucht dieser Wunsch nach „mehr Offenheit“ mehr als nur gute Absichten. Denn offene Beziehungen sind nicht nur eine Entscheidung für sexuelle Freiheit – sie sind ein Eingriff in das Sicherheitsgefühl zweier Menschen. Der Evolutionspsychologe David Buss betont, dass stabile, monogame Beziehungen für die elterliche Investition und das Kindeswohl historisch wie biologisch die beste Grundlage bieten.

Längsschnittstudien zeigen: Bindungssicherheit – nicht Offenheit – fördert emotionale Stabilität, Zufriedenheit und Verlässlichkeit. Wer Familie gründen will, braucht Klarheit darüber, was langfristig trägt – nicht nur kurzfristig reizt. Elisabeth Rieder, Expertin für alternative Beziehungskonzepte und Polyamorie in der WIENER COUCH, betont: „Offenheit ist kein Lifestyle-Accessoire. Sie verlangt emotionale Reife, Kommunikationsfähigkeit und echtes gegenseitiges Commitment.“ Sie rät Paaren dazu, eine offene Beziehung – wenn überhaupt – als gemeinsam getragenes Experiment zu begreifen. Mit einem klaren Zeitrahmen, festen Kommunikationsritualen und der Möglichkeit, jederzeit zu stoppen. Das schützt beide vor Verletzungen, Ungleichgewicht und stiller Entfremdung. Und genau hier liegt der Kern: Es geht nicht darum, ob offene Beziehungen grundsätzlich funktionieren. Es geht darum, ob Ihre Beziehung dafür bereit ist. Haben Sie die emotionale Basis, um mit Unsicherheit, Eifersucht oder neuen Dynamiken umzugehen? Haben Sie beide den Mut, ehrlich über Wünsche – aber auch über Ängste – zu sprechen?