Mein Partner zahlt immer noch für das Leben seiner Ex-Freundin

Leserin Eherntraud P. (49) fragt: Mein Partner (63) zahlt seiner Ex, mit der er nie verheiratet war, Unterhalt. Sie lebt in einem gemeinsam gekauften Haus im Süden, hat nie gearbeitet und bekommt keine staatliche Hilfe. Dadurch fehlt ihm Geld, etwa für Urlaub. Ich werde immer wütender.

Antwort: Einfach ist diese Situation sicher nicht. Grundsätzlich gilt: Wofür Ihr Partner sein Geld ausgibt, ist zunächst seine Entscheidung. Dass Sie wütend sind, ist dennoch gut nachvollziehbar – vor allem, wenn dadurch gemeinsame Pläne wie ein Urlaub für Sie beide nicht möglich sind. Manche Menschen fühlen sich ehemaligen Partnerinnen oder Partnern gegenüber weiterhin verpflichtet, besonders wenn lange gemeinsame Lebensphasen dahinterstehen oder jemand wirtschaftlich stark abhängig ist.