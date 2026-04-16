Mein Freund zieht sich immer mehr zurück. Liebt er mich noch?

Leserin Lara S. (31) fragt: Seit einigen Monaten habe ich das Gefühl, dass mein Freund emotional immer mehr auf Abstand geht. Wir sehen uns zwar regelmäßig, aber er wirkt oft abwesend, schreibt weniger Nachrichten und plant keine gemeinsamen Aktivitäten mehr. Wenn ich ihn darauf anspreche, sagt er nur, er sei gestresst. Ich frage mich: Ist das einfach eine Phase, oder bedeutet es, dass er mich nicht mehr liebt? Wir sind seit etwas mehr als einem Jahr zusammen. Wie kann ich herausfinden, was wirklich in ihm vorgeht, ohne ihn zu bedrängen?

Antwort: Es klingt zumindest besorgniserregend, dennoch ist es von außen schwer, die Situation eindeutig zu beurteilen. Ein emotionaler Rückzug kann viele Ursachen haben: beruflicher Stress, gesundheitliche Belastungen, hormonelle Veränderungen, Infekte oder schlicht eine Phase innerer Erschöpfung. Auch Menschen, die grundsätzlich zufrieden in einer Beziehung sind, können zeitweise weniger Energie für Nähe, Kommunikation oder gemeinsame Planung haben.

Wichtig wäre zunächst ein ruhiges, klärendes Gespräch. Versuchen Sie dabei weniger zu interpretieren („Du liebst mich nicht mehr“), sondern eher zu beschreiben, was Sie wahrnehmen und wie es auf Sie wirkt. Ebenso wichtig ist zu klären, ob Ihr Eindruck überhaupt geteilt wird. Empfinden Sie die aktuelle Distanz als zu groß, während Ihr Partner vielleicht denkt, es sei alles in Ordnung? Oder hat er die Phase stärkerer Nähe möglicherweise als „zu viel“ erlebt und kehrt jetzt einfach zu seinem persönlichen Normalmaß an Nähe zurück? Ebenso kann es sein, dass auch er spürt, dass sich etwas verändert hat, aber nicht genau weiß, wie er es ansprechen soll.

Aufmerksamkeit und Anerkennung In der Paarforschung zeigt sich immer wieder, dass Beziehungen von zwei zentralen „Beziehungswährungen“ leben: Aufmerksamkeit und Anerkennung. Für viele Frauen ist Aufmerksamkeit – also Interesse, Zuwendung und gemeinsame Zeit – besonders wichtig. Männer reagieren häufig stärker auf Anerkennung für das, was sie leisten und beitragen. Fehlt eines davon dauerhaft, beginnt oft eine stille Gegenbewegung.

Ein typisches Beispiel aus der Praxis: Ein Mann bekommt innerhalb eines Jahres seine zweite Beförderung und erzählt zu Hause begeistert davon. Für die Partnerin ist das vielleicht kein großes Thema – im Gegenteil, sie sagt sogar, er solle nicht ständig über seinen Job sprechen. Für ihn kann das wie fehlende Anerkennung wirken. Umgekehrt kennen viele Paare die Situation, dass eine Frau mit einer neuen Frisur nach Hause kommt und der Partner es gar nicht bemerkt. Für sie fühlt sich das wie mangelnde Aufmerksamkeit an. Solche scheinbar kleinen Signale können sich über längere Zeit summieren.

Aus der Paarforschung wissen wir außerdem, dass Männer oft länger in Beziehungen bleiben, selbst wenn sie dort wenig Anerkennung bekommen. Frauen dagegen ziehen häufiger früher Konsequenzen, wenn ein bestimmtes Maß an Aufmerksamkeit dauerhaft fehlt. Diese unterschiedlichen Bedürfnisse können leicht zu Missverständnissen führen. Hilfreich kann es auch sein, die Beziehung in mehreren Bereichen zu betrachten. Ein wichtiger Indikator ist dabei die Sexualität. Hat sich dort ebenfalls etwas verändert oder bleibt der Sex für beide angenehm, lebendig und lustvoll? Sexualität ist häufig ein guter Hinweis darauf, wie viel Aufmerksamkeit und Anerkennung sich Partner gegenseitig geben. Wenn sie dagegen mechanisch oder lustlos wird, kann das ein Zeichen dafür sein, dass die Beziehung emotional in eine Schieflage geraten ist. Gleichzeitig gilt aber auch: Sex ist zwar eine wichtige, aber keineswegs ausreichende Bedingung für eine gute Beziehung. Bevor Sie also vorschnell an seinen Gefühlen zweifeln, kann es sinnvoll sein, wieder mehr gemeinsame Situationen zu schaffen, in denen Nähe entstehen kann: ein gemeinsames Wochenende, ein Abend ohne Alltag oder bewusst geplante Zeit miteinander.