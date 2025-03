Nikotinpflaster als Hoffnungsträger bei Long Covid

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Nikotinpflaster könnten die Symptome von Long Covid lindern, indem sie das virale Spike-Protein von Rezeptoren verdrängen.

Nikotin verbessert die Signalübertragung im Nervensystem und könnte Nervenzellen schützen.

Transdermales Nikotin gilt als sicher und könnte eine vielversprechende Behandlung für Long Covid darstellen. Zusammenfassung öffnen Zusammenfassung schließen

Nach einer SARS-CoV-2-Infektion kämpfen viele Betroffene mit dem Post-Covid-19-Syndrom. Wie viele es in Österreich gibt, ist schwer abzuschätzen, Statistiken besagen jedoch, dass etwa zehn bis 20 Prozent der an Covid-19 erkrankten Personen auch an Long Covid leiden. Diese Personen gelten zwar offiziell als genesen, kämpfen aber monate- oder jahrelang mit vielfältigen und lebenseinschränkenden Beschwerden wie Erschöpfung, Gedächtnisstörungen, Schmerzen oder Atemnot.

Wie Long-Covid entsteht Unser Nervensystem nutzt spezielle Rezeptoren, um Signale zwischen Zellen und Nerven zu übertragen – ein Prozess, der für viele Körperfunktionen essenziell ist. Eine zentrale Rolle spielen dabei die nikotinischen Acetylcholinrezeptoren (nAChRs), die für die koordinierte Kommunikation zwischen Nervenzellen verantwortlich sind.

Bei einer SARS-CoV-2-Infektion dringt das Virus in die Zellen ein und sein Spike-Protein (SGP) bindet sich an diese nAChRs. Dadurch werden die Rezeptoren blockiert, was die normale Signalübertragung im Nervensystem stört. Diese Blockade kann zu den für Long Covid typischen Beschwerden führen.

Forschung lässt hoffen Bereits 2024 haben Forscher der Helmholtz Munich und der LMU einen Mechanismus identifiziert, der möglicherweise die neurologischen Symptome von Long Covid erklärt. Diese Studie zeigte, dass das SARS-CoV-2-Spike-Protein in den schützenden Schichten des Gehirns, den Hirnhäuten und im Knochenmark des Schädels bis zu vier Jahre nach der Infektion verbleibt. Eine neue Untersuchung eines Forscherteams aus Leipzig setzt nun an der Verdrängung des Spike-Proteins an, nämlich durch das Alkaloid Nikotin. Dieses beeinflusst wiederum die nikotinischen Acetylcholinrezeptoren, indem es sich daran bindet, ihre Anzahl erhöht und ihre Aktivität verbessert. Das wiederum stärkt die Signalübertragung im Nervensystem, was zu besserer Wachsamkeit, Konzentration, Beweglichkeit, Schmerzresistenz und Gehirndurchblutung führt. Zudem könnte Nikotin langfristig Nervenzellen schützen.

In einem bildgebenden Verfahren zeigten die Forscher nun erstmals, dass Nikotin das virale Spike-Protein von den nikotinischen Acetylcholinrezeptoren verdrängt und so die normale Signalübertragung im Nervensystem wiederherstellt. „Wir haben eine Patientin vor und nach der Nikotinpflaster-Therapie bildgebend untersucht. Die Auswertung der Bilder zeigt, dass das Nikotinmolekül die Rezeptoren von dem viralen Spike-Protein befreit und so die physiologische cholinerge Neutransmission wieder ermöglicht hat“, sagt Hauptautor Marco Leitzke. Somit könne Nikotin das Virus-Protein durch seine hohe Bindungsstärke an nikotinische Azetylcholinrezeptore verdrängen und die blockierten Rezeptoren befreien.

Leitzke betont, dass transdermal verabreichtes Nikotin, also Nikotinpflaster, nicht krebserregend oder süchtig machend sei – ein entscheidender Vorteil für eine sichere Therapie. In klinischen Tests wurde Nikotin in Pflasterform nicht nur zur Raucherentwöhnung eingesetzt, sondern auch zur Behandlung von neurologischen und Magen-Darm-Erkrankungen. In einer Untersuchung zu Parkinson-Patienten verbesserten sich sogar die motorischen Fähigkeiten unter Nikotinbehandlung – allerdings sind weitere Forschungen nötig, um die langfristigen Effekte besser zu verstehen. Die Forschung stehe zwar noch am Anfang, doch die bisherigen Ergebnisse machen Hoffnung auf eine wirksame Behandlung gegen Long Covid, so die Forscher abschließend. Die Studie wurde im Journal Bioelectronic Medicine veröffentlicht.