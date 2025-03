Liquid Biopsy: Tumorüberwachung über das Blut

Die Fortschritte in der Sequenzierung von Erbgutbestandteilen aus Blutproben bringen neue Möglichkeiten für die Onkologie. Die sogenannte Liquid Biopsy, die Flüssig-Biopsie, ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung von Tumorerkrankungen. "Die Liquid Biopsy gibt es schon seit einigen Jahren. Die Einsatzmöglichkeiten sind sehr breit. Am besten eignet sich dazu Blutserum. Man kann darin viele einzelne Bestandteile identifizieren und analysieren. Bei Brustkrebs kann das Erbgut aus ganzen, im Blut zirkulierenden Tumorzellen (CTCs) sein, zellfreie DNA (cfDNA), RNA oder sogenannte Vesikel, die von Tumorzellen ausgeschieden werden", erklärt Zsuzsanna Bago-Horvath, Gynäkopathologin am Klinischen Institut für Pathologie der MedUni Wien/AKH anlässlich der bevorstehenden Internationalen St. Gallen Brustkrebskonferenz in Wien.

Pathologen waren lange Zeit auf Gewebeproben angewiesen, doch Untersuchungen aus Blutserum bieten eine schonendere Alternative. "Die nicht-invasive Natur dieses Zuganges erlaubt eine Analyse des Profils eines ganzen Tumors, gleichzeitig aber auch eine in Echtzeit ablaufende Überwachung der Effektivität von Therapien und das Identifizieren von Resistenzmechanismen, um in der Folge eine zielgerichtete Behandlung zu ermöglichen", so ein internationales Forschungsteam unter Mitwirkung von Bago-Horvath in der Fachzeitschrift "Molecular Oncology".