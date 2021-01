Lieferengpass: Laut Expertin Impf-Verzögerungen für breite Bevölkerung möglich

Thema "Impfung" im Online-Diskurs

Die Gefahr, dass jetzt Impfkritiker bis hin zu Verschwörungstheoretikern auch das Hickhack um die Impfstofflieferungen nützen könnten, sei durchaus gegeben, so Andre Wolf von "mimikama - Verein zur Aufklärung über Internetmissbrauch". Das Thema "Impfung" sei aktuell das Hervorstechendste im Online-Diskurs, in dem vor allen über Social-Media-Kanäle und Messenger-Dienste viel Falsch- und Desinformation in die Welt gelangen.

Jede Negativmeldung - sei es auch nur um die Liefermodalitäten oder die vorhandenen Dosen - würde von bestimmten Gruppen als Vehikel genutzt, um Stimmung gegen Impfpläne und Co zu machen. "Es wird natürlich alles aufgeschnappt, was negativ ist", so der Experte, der mit mimikama auch die Initiative "Österreich impft" beim Entkräften von Impfmythen und Falschinformationen unterstützt. Hier gehe es oft darum, einfach einen Anknüpfungspunkt bzw. ein "Framing" zu finden, um impfkritische Information weiter zu verbreiten und "einfache Antworten" möglichst auf Augenhöhe neben oft komplexere, faktenbasierte Antworten der Wissenschaft zu stellen. Wenn jetzt die Situation um die Umsetzung der geplanten Impfstrategie schwieriger wird, dann sollten die Proponenten selbiger auch klar sagen, dass es sich verkompliziert, welche Auswirkungen das wahrscheinlich hat und wie dem begegnet wird.