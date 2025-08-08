Leberzirrhose: Abstinenz kann Krankheitsverlauf umkehren

Eine neue Studie der MedUni Wien und des AKH Wien hat gezeigt, dass dabei nicht nur die Beschwerden besser werden, sondern auch der sogenannte Pfortaderhochdruck sinken kann. Darunter versteht man einen zu hohen Blutdruck in der Pfortader – einem wichtigen Blutgefäß, das das Blut aus Magen und Darm zur Leber bringt. Wenn der Druck dort zu hoch ist, kann es zu gefährlichen Folgen wie Wasser im Bauch oder Krampfadern in der Speiseröhre kommen.

Die Ergebnisse basieren auf einer Untersuchung von 29 Patienten mit alkoholbedingter Leberzirrhose, die durch anhaltende Abstinenz bereits eine sogenannte „Re-Kompensation“ erreicht hatten – also ein weitgehendes Abklingen früherer Komplikationen.