Zahlreiche Fälle in den vergangenen Jahren zeigen, wie groß das Problem in Europa ist:



2023 wurden in Deutschland, Belgien und Ungarn Produkte mit der Aufschrift „Halloumi“ entdeckt, die aus Osteuropa stammten – ohne Verbindung zu Zypern. In Schweden enthielt ein vermeintlicher Halloumi-Käse lediglich Kuhmilch und künstliche Aromen. Auch in Großbritannien wurden „Cypriot-style“-Produkte angeboten, die außerhalb der EU produziert wurden.